SEKS | Sagedamini orgasme kogevad naised tegelevad just sellega

Veel tõi uurimuse töögrupp välja, et sagedamini orgasme kogenud naised tegelesid rohkem oraalseksiga ja suguelundite sõrmedega stimuleerimisega, nende rahulolu suhtega oli suurem ning nad väljendasid oma tundeid, soove ja ihasid seksi ajal. Ehk siis tavapäraste ja iganenud argumentide „Mehed ja naised lihtsalt ongi nii erinevad!“ kõrvalelükkajaks osutuvad sotsiaalkultuurilised faktorid. Tahan tähelepanu juhtida ka sellele, et orgasm ei pea olema seksi eesmärk. See on küll imeline ja hea, aga seks saab imeline ja hea olla ka selleta, ole sa millisest soost tahes. Probleem tekib seal, kus naise orgasm on midagi keeruliselt saavutatavat ja selleni jõudmatus on normaliseeritud, samal ajal kui mehe orgasm on lihtne ja seda käsitletakse kui seksi lahutamatut osa.