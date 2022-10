Just nii sattus Liina Raud tuuritama selle mitmele Grammyle nomineeritud bändiga

Chicagosse kolides algas uus ajajärk. „Sõbranna kaudu sain tuttavaks kohaliku kogukonnaga, kus on muusikuid, tantsijaid, sõnakunstnikke. Inimesi, kelle seltsis tunnen end hästi.“ Fotograafiani jõudis Liina tänu Mirjami koolikaaslase isale Tomile, kes on kontserdifotograaf. Kui mees kord Liinalt küsis, mida too oma eluga peale tahab hakata, ei osanud naine esiti vastata. „Hakkasin hoopis naerma ja ütlesin, et ei tea. Ma lihtsalt ootan. Ootan, et mu elus midagi juhtuks.“