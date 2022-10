Eksperdid: Instagrami filtrid võivad mõjutada inimese minapilti

2019. aastal katsetas Instagram uute filtritega (Holy Natural, Top Model Look, Perfect Face jt), mis jätsid mulje, nagu oleks kasutaja läbinud ninalõikuse, tõstnud põsesarnu, saanud uued kulmud, täidlasemad huuled ning virsikpehme naha. Loomulikult nautisid need kõik suurt edu.