20 märki sellest, et sa päriselt ka meeldid talle

Iga uue suhte algus toob elevust, aga ka omajagu segadust. Kontrollid pidevalt telefoni ega ta kirjutanud pole ja kui ongi, siis analüüsid iga komakohta, et aru saada, mida ta ikkagi mõelda võib. Seda kõike selleks, et saada aru, kas sa siis päriselt meeldid talle või on see kõik pelgalt süütu flirt või sõprade vaheline sümpaatia. Toome sinuni 20 märki, mis viitavad sellele, et võid talle päriselt meeldida.