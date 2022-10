FOTOD | Tallinn Fashion Weeki teine päev: küütlevad litrid ja Charlie inglid

Võrreldes varasemate aastatega on rõõmustav näha, et ka moenädala publik on riidekapis korraliku inventuuri teinud ja sättinud kokku komplektid, mis püüavad pilke show'de-vahelistel pausidel. Sest eks elu olegi ju üks lõputu catwalk. Isegi, kui valid keisri-uued-rõivad-stiilis lähenemise, siis ka vastandudes jääd moemaailmaga paratamatult seotuks. Seda ägedam on näha, et riietumise reegliteta mäng valmistab rõõmu nõnda paljudele.