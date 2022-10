TOP 10 | Tallinn Fashion Week'i kolmanda päeva stiilseimad külalised

Stiilselt kombineeritud ülimalt pidulik kleit ning oversized jakk ja kaabu. Romantiseeerides võiks mõelda, et selja taga on elegantne õuepidu, mil õhtu jahenedes on härrasmees andnud daamile jaki õlgadele ning lustlik preili nalja pärast röövinud ka tema kaabu. Plusspunktid käekoti erksa oranži rihma eest, mis annab tervikule veel vunki juurde.