JÄRJEJUTT | Koduotsingud Lõuna-Prantsusmaal: hilinevad maaklerid ja vestlused automaatvastajatega - c´est normale!

Päriselt saame siinsest aja venivusest aru juba oma Aixi teisel hommikul kui meil on kokku lepitud ühe korteri vaatamine. Saabume eestlaslikult punkt kell 10. Viie minuti pärast saabub Claire, kes on meie Eva Maria ehk Manni, nagu me ise teda kutsume, prantsuse keele õpetaja ja kes on võtnud oma südameasjaks meile hea elamine leida. Alguses ütleb ta, et ärge muretsege, Provence´s on täiesti normaalne saabuda 15 minutit hiljem kui kokkulepitud. Täidame aega sellega, et uurime kohalike koroonapiirangute kohta. Claire räägib tõsimeeli, et alates 1. juulist pole ühtegi piirangut, aga need olid niikuinii vabatahtlikud. „Aga me oleme ju Lõunas, siis on kõik ... vabad!“. Kõik olevalt puhtalt südametunnistuse järgi - kes tahab, see täidab eeskirju, aga kui keegi ei taha, siis ei saa teda ju selleks sundida.

Kui juba üle viisaka 15 minuti on möödas, siis helistab Claire maaklerile, et uurida, kuhu ta jääb. Viie minuti pärast saabubki imeilus prantslanna, väike must lahtise seljaga kleidike, mida mina isiklikult vaid ööklubis kannaks, seljas ja lai naeratus näol: „Vabandust, ma olin nii süvenenud ühte toimikusse, et ei pannud lihtsalt tähele, kuidas aeg lendab!“. Sellega on asi lahendatud. Näib, et c´est normale!

Aeglaselt läheb kahjuks ka meie koduleidmine. Sellest saime juba üsna ruttu aru, et Eestist asja dirigeerides me kodu endale ei leia. Natuke tundus see alguses isegi hea, sest niimoodi „põrsast kotis“ valides võib sattuda aastaks näiteks hallitavate seintega vanalinna häärberisse või kiirtoidurestorani kohale korduvkasutatud õliaroomidesse või, veelgi hullem, näriliste-prussakate meelevalda. Oleme saabudes endale omaselt üsna optimistlikult meelestatud ja asume asja kallale.