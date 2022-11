Kuidas jääda säravaks ka sügise tulekuga? Loe kolme lihtsat soovitust!

Nüüd, kui temperatuurid on hakanud langema, on oluline teada, et saad kauni välimuse ja tugeva immuunsüsteemi jaoks omalt poolt palju ära teha. Kui sinu lemmiknäokreem ei niisuta sügisel enam piisavalt, juuksed ei taha kasvada ja pikkadest küüntest võid vaid unistada, siis ainult väline „parandamine“ ei ole piisav.

Eesti naiste südamed võitnud Pro Experti sarja kuulub nüüd ka D-vitamiin spetsiaalselt naistele. See unikaalne preparaat erineb teistest, sest lisaks tugevale immuunsüsteemile aitab see säilitada ka naiselikult kaunist välimust.

Saad tellida oma seltskonnale (4–30 inimest) Harmoonikumi KOOLITUSI ja ÕPITUBASID, kus valmistame koos ilueliksiire või head Eesti toitu, jagame tarkusi mahekosmeetikast ning toidupärimusest, -tervislikkusest ja -kultuurist. Koolituse järel saab tellida GURMEEÕHTUSÖÖGI põliseestlase või Laidoneriproua stiilis.

Kui viid oma koolituspäeva läbi meie SEMINARIRUUMIS, pakume söögipausidel tervislikku Eesti toitu.

Harmoonikum – parema tervise ja puhtama looduse heaks!

Tule külla: Viimsi, Pargi tee 8

Vaata lähemalt kodulehelt: www.harmoonikum.ee

Või helista: 5308 1188

180 kraadi teine maitse ja 80 protsenti rohkem antioksüdante

Just sellise metamorfoosi teeb läbi küüslauk, mida fermenteeritakse nädalaid ahjus madalal temperatuuril, et saada tippköökide superstaariks ja supertoiduks, millega turgutada immuunsüsteemi.

Täitsa must küüslauk

Võttes sõrmede vahele sügavmusta küüslauguküüne, võib pähe turgatada mõte toiduvärvist või muust imeainest, millega lubivalge tervisepomm söekarva muudetud. Tegelikult on värvimuutus 100% looduslik ja leiab aset seetõttu, et küüslauguküüntes varjuvad loomulikud suhkrud karamelliseeruvad.

Sama suur muutus toimub maitsega. Must küüslauk maitseb magusalt, mahlaselt ja kirjeldamatult meeldivalt. Tekstuurilt on must küüslauk pehme, veidi vetruv ja kleepuv. Musta küüslaugu imelist maitset kutsutakse umamiks, mis on viies põhimaitse, mida keelel neelatades tunneme. Kadunud on värskele küüslaugule omane vänge lõhn ja magu ärritav toime. Tegelikult on magusus küüslaugus olemas juba peenralt võttes, kuid vängelt haisev väävel peidab kõik teised aroomid ja maitsed, mis suurepärases viljas peidus. Aeglasel küpsemisel väävel lendub ja nii lõhnab must küüslauk hoopis teisiti ja põnevamalt, kui oleme harjunud.

Veel rohkem antioksüdante

Looduslikul teel jõuavad immuunsüsteemi alustaladena tuttavad antioksüdandid sinu kehasse tervisliku toiduga. Must küüslauk on nende poolest 80 protsenti rikkam kui värske küüslauk, olles seega tõeline supertoit. Tegemist on virge vaimu, hea tervise ja elujõu allikaga. Kui musta küüslaugu elukäigus üldse mingi puudus on, siis see, et küpsemise käigus kaob umbes pool vitamiinidest. Aga vitamiine leidub ka muudes toitudes, näiteks lihtsas hapukapsas, nii võimsas koguses antioksüdante aga mitte.

Kuidas maitsega tutvuda?

Esimese hooga proovi musta küüslauku muidugi puhtalt, et kogeda kordumatult hõrku umamimaitset. Paljud tippkokad vaimustuvad mustast küüslaugust, sest seda on võimalik kasutada pea kõigeks. Nüansika meki tõttu sobib must küüslauk lihtsalt veini kõrvale, maitseainena võib seda lisada nii liha kui ka kala kõrvale või näiteks salatitesse, pasta- ja riisiroogadesse. Proovida tasub ka jäätisega!

Külasta ka kodulehte ja jälgi tegemisi Facebookis.

Alusta video vaatamist alates 10. minutist ja saad teada, kus ja kuidas must küüslauk paki sisse saab.