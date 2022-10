Kas halb käitumine on nakkav?

Käitu teistega nii nagu tahaksid, et sinuga käitutaks. See aga ei garanteeri seda, et nii ka juhtub. Ootamatus olukorras ärritudes võime ka ära unustada, et tegelikkuses me kunagi ei tea, mis inimese käitumise taga on. Kas aga halb käitumine võib nakkav olla?