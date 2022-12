Ees seisvad pühad seostuvad paljudele seaprae, hapukapsa ja suuremat sorti suguvõsakokkutulekutega, kuid tihti on detsembrikuus vaat et rohkemgi väiksemaid kohtumisi sõprade ja töökaaslastega. Sellistel puhkudel on hea panna lauale pisemaid jõulunüansiga palakesi.