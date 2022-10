TEST | Kuidas Ecoshi vitamiinid meie elukvaliteeti parandasid

Suve lõpud on minu jaoks alati veidi keerulised ja stressirohked. Iga sügise tulekuga naaseb väsimus ja kurnatus. Hommikuti on raske voodist püsti saada ja õhtuti tahaks kogu vaba aja teki all veeta. Ka mu nahk hakkab kaotama oma endist sära ja muutub kiiresti kuivaks. Seepärast pakkusid mulle huvi tooted, mis toetaksid mu nahka ja aitaksid hoida energiataset stabiilselt üleval.

Veel tundsin, et vitamiinid toetasid minu immuunsussüsteemi. Põdesin kuuri ajal koroonat, mis õnneks möödus üsna kergelt. Usun, et sellele aitas kaasa tavalisest kõrgem vitamiinitase. Kahjuks ei õnnestunud mul perioodi vältel minna perearsti juurde, kuid usun, et kindlasti oleks mu kehv veri pärast rauakuuri läbimist tunduvalt paremaid tulemusi näidanud. See ongi minu puhul kõige tähtsam, et rauda oleks kehas piisavas koguses. Kokkuvõttes jäin kuuriga väga rahule ja soovitan ka teistel noortel seda kindlasti proovida!

Noorexit otsustasin kahe korra asemel võtta päevas vaid ühe korra, sest tean kogemusest, et kui ajan enda kehas vitamiinitaseme lakke ja siis järsku saab karp tühjaks, järgneb järsk kukkumine, millele organism hästi ei reageeri. Minu keha puhul toimib hästi mõõdukas balanss, mitte kiirelt üles ja siis alla. Samas usun, et kui oleksin seda võtnud kaks korda päevas, oleks tulemus veelgi parem olnud.

Kuur toimis minu puhul üldiselt hästi. Minu tervislik seisund paranes, olin erksam ja vähem uimane. Kuna õues on läinud juba päris külmaks, siis tunnen, et vitamiinid on aidanud hoida organismi tasakaalus. Tavaliselt olen sügise tulekuga end väsinuna tundnud ja keha on ilmastikumuutusele vastuvõtlikum olnud. Seekord õnnestus aga iga-aastast külmetust vältida.

Mul on väga hea meel, et võtsin vastu vitamiinikuuri. Kuna mul on kehvem veri ja tunnen ennast tihti väsinuna ja uimaselt, soovitati mulle rauakompleksi ja Noorexit.

Siin on kokkuvõte minu nädalatest, mil võtsin Ecoshi Kuldjume iluvitamiini ja maksakompleksi toidulisandit.

Uni

Uinumise ja unega mul igapäevaselt probleeme ei ole. Mõnel hommikul on aga üsna keeruline üles saada. Mida pimedamaks läheb, seda raskemaks minu jaoks olukord tavaliselt muutub. Pärast kahte nädalat märkasin aga, et mul on hommikuti kergem. Tundsin ennast puhununa ja ärkamine oli lihtsam.

Maksakompleks sisaldab koostisosi, mis toetavad maksa tööd ja ülekoormatud maksa. Maksal on üle 500 erineva funktsiooni, millest eriti olulised on vere puhastamine, toksiinide kehast välja viimine ja rasvade lõhustamine. Neid funktsioone aitavad kehas täita vitamiinid, mineraalained, rasvhapped, aminohapped ja teised olulised ained.

Energiatase

Lisaks sellele, et hommikud muutusid kergemaks, oli mul ka õhtuti rohkem energiat. Päeva peale väsimust ei tekkinud ja suutsin palju rohkem korda saata. Unegraafik muutus samuti regulaarsemaks. Magama läksin hiljemalt kell 11 ja olenevalt päevast ärkasin 6.30 või 7.40.

Nahk

Ka Kuldjume vitamiini mõju nägin selgelt. Pärast kolmenädalast kasutamist panin tähele, et kuiv õhk ja tuuline ilm ei mõju nahale enam nii laastavalt kui enne. Varem läks nahk sügise tulekuga kohe kuivaks, kuid nüüd tunnen, et nahk on tervem.

Elise kuur: maksakompleks ja C-vitamiin acerola’ga

Mitmete vees lahustuvate vormidega ja kiirelt organismi jõudev BIOAKTIIVNE C-VITAMIIN toetab tõhusalt organismi vastupanuvõimet, annab energiat, peletab väsimust ning on oluline mitmete teiste biokeemiliste reaktsioonide toimimiseks kehas.

Enne vitamiinikuuriga alustamist paluti meil võimalikult täpselt kirjeldada enda sümptomeid, harjumusi ja murekohti. Nii said Ecoshi eksperdid meile vitamiinid välja valida vastavalt sellele, mida meie organismid täpsemalt vajasid.

Minu põhikaebus oli väsimus. Tundsin, et ei puhka ennast öösel piisavalt välja või kui hommikul tundsin end hästi, siis võis väsimus järsku keset päeva peale tulla. Kuna alustasime vitamiinide võtmist sügisel, mängis ilmselt ka suvine tihe graafik väsimuses rolli. Ilusaid ilmasid on meile ju ainult kolme kuu jagu antud ja siis on alati vaja midagi teha. Nii jääbki magamiseks vähem aega.

Kuna maksa toetamine aitab kaasa kogu organismi normaalsele talitusele ja puhastamisele, siis tundus oluline saada mürkained kehast välja ja jõuda seeläbi parema enesetundeni. Väsimusega võitlemiseks valisime C-vitamiini.

Vitamiinikuuri puhul ei muutu enesetunne küll üleöö, kuid kui tead, mida enda juures jälgida, hakkad kindlasti erinevusi märkama. Mina märkasin enda puhul, et 2,5 nädalat pärast kuuri alustamist hakkas asi paranema: päeval oli energiat rohkem ja lõunased „toidukoomad“ kestsid lühemat aega. Ka voodisse kolin nüüd varem ja teleka vaatamise asemel kuulan podcast’e. Kui enne oli välistatud, et uinun enne kella üht öösel, siis nüüd tuleb uni juba kell 23. Eks voodist välja saamine on ikka raske, kuid uni on siiski pikem ja kvaliteetsem.

Ecoshi puhul meeldib mulle väga nende lähenemine. Leian, et ei ole mõtet sisse süüa suvalisi toidulisandeid, vaid just otsida välja need, mida sinu organism sel ajahetkel vajab. Ecoshi kodulehel saingi küsitluse kaudu täpselt teada, mida ja kui palju võtma peaksin, et ennast paremini tunda.

