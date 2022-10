Džässlaulja Susanna Aleksandra Veldi: võiks keskenduda rohkem artistidele ja nende albumitele kui üksikutele lauludele

Mul on väga hea meel, et tänapäeval on taas moodi läinud vinüülide kuulamine. Paljud on endale soetanud mängijad ja tunnevad uhkust vinüülikogu üle. Kohutavalt hea on näha, et inimesed armastavad vinüülipoodides aega veeta ja just nimelt avastada. Arvan, et ka streaming teenuseid kasutades võiks keskenduda rohkem artistidele ja nende albumitele kui üksikutele lauludele. Album või EP on artisti tervikteos, millega kuulaja võiks tutvuda just selles järjekorras nagu artist ette näinud on.