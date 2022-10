Seksinipid aastast 1894: anna vähe, harva ja vastumeelselt

Nutikas pruut ei näita oma abikaasale mitte kunagi enda riietamata keha.

Kui kuidagi ei saa seksi vältida, tuleb seda teha täielikus pimeduses.

Kui mees naise juurde tuleb, peaks viimane lamama võimalikult liikumatult, sest abikaasa võib kehalisi liigutusi tõlgendada erutusena.

Paljud naised on leidnud, et kasulik on kanda puuvillaseid öösärke ja pidžaamasid. Neid ei tasuks seksi ajal seljast ära võtta. Seda selleks, et naha paljastamist oleks minimaalselt.

Kohe kui abikaasa on seksuaalakti lõpetanud, hakkab tark naine mehe kallal tänitama. Teemaks just väikesed ülesanded, mida naine soovib, et mees ära teeks.

Naine on täiesti vait või siis lobiseb kodutöödest, kui mees ähib ja puhib. Kõige olulisem on, et naine oleks liikumatult ega oigaks keset akti.

Kui mees püüab naist suudelda, peaks naine pöörama kergelt pead, et musitaja huuled maanduksid hoopiski tema põsel.

Kui mees kergitab naise kleiti ja püüab teda suudelda, tuleks rõivas kiirelt oma kohale tagasi tõmmata, voodist püsti tõusta ja teada anda, et loodus kutsub sind tualettruumi.