FOTOD | 6 viisi, kuidas kanda musta kleiti Halloweeni kostüümina

Kui ostad endale midagi uut, võiks seda olla võimalik kanda mitmel erineval moel ja võimalikult kaua. Hea universaalne riideese on näiteks must kleit, mida saab kanda ka nõiduslikul Halloweeni ööl. „The Adams Family“ pereema, vampnaine, vampiiritar, Audrey Hepburn- kõigi nende rollide teostuseks on sul vaja ühte lihtsat rõivast- musta kleiti.