Viis nippi, kuidas olla tööl parem suhtleja

On inimesi, kel pole mingi probleem leida inimestega ühist jututeemat. Seda nii sõbra sünnipäeval kui ka tööl. Teiste jaoks on see aga palju keerulisem. Tahaks, aga ei oska. Coach ja mentor Annika Räim annab mõned nipid, kuidas oma suhtlusoskust parendada.