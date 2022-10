GALERII | Vaata, kes tuntud nägudest käisid sügiseseid moe- ja ilutrende uudistamas

Moebrändidest leidus põnevaid uuendusi nii Zalandol, Levi’sel kui ka Ivo Nikkolol. Levi’se missiooniks on jätkuvalt toota rõivaid ja aksessuaare võimalikult jätkusuutlikult ja keskkonnasõbralikult. Sellel hooajal üllatasid nad meid kollektsiooniga, milles tõid tagasi LEVI’se 80ndate rõivad! Ja kuigi kollektsioonis on tugev nostalgiahõng, siis kõik siluetid on ümberkujundatud tänapäevase modernse stiili ja kaunite materjalidega.