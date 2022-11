5 põhjust, miks kasutada retinooli oma näohoolduses

Kõik, kes on vähemal või rohkemal määral tundnud huvi kosmeetika vastu, teavad, et retinool on imevahend, millest kõik räägivad. Mis see siis ikkagi on? Lühidalt öeldes on retinool A-vitamiin ja antioksüdant, mille ülesanne on kaitsta ja uuendada nahka. See on üks väheseid vitamiine, mis imendub nahka väga edukalt.