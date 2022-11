Karolin Kuusik soovitab: soojalt ja moodsalt külmale vastu!

Praktilised pluusjakid

Tõeliselt soe jope

Lühike lugu

Kaherealised iludused

Kaherealised pintsakud ja mantlid on hiigeltrend, mis on kestnud juba mitu hooaega ning ega niipea kuhugi ei taandu. Kahe nööbireaga mantel mõjub šikilt ning sobib viisaka riietuse peale, aga ka kapuutsiga pusa ja teksade pealmiseks kihiks. Alla põlve pikkus annab võimaluse kanda mantli all ka alla põlve seelikut või lausa miniseelikut, sest oled külma eest kaitstud.

Elegantsi auks

Taljet rõhutavad mantlid on lihtsuse ja naiselikkuse austajatele. Nende puhul on tähtis kvaliteetne materjal, et mantel ilusti langeks. Eriti hästi sobib see mantel neile, kel on tihti vaja esinduslik ja viisakas välja näha. Selline mantel päästab hädast välja ka siis, kui vaja teatrisse või restorani minna.