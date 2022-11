Kuidas pärast suhte purunemist eluga edasi minna?

- Õpi alistuma. Suhte lõpuga leppimine võtab aega ja selleks tuleb läbida eri etappe. Esimene on leinafaas, kus on tähtis olukorda tunnistada ja aktsepteerida. Oluline on läbi elada erinevaid tundeid (kurbust, hirmu, üksindust, viha, pettumust), mis vahelduvad. „Kujuta ette, et sinu sees on kaks poolt – üks on kurb, teine aga tugev. Mõtle, mida viimane esimesele ütleks. Ta ju ei mõistaks hukka, vaid toetaks ja julgustaks,“ soovitab Kants enda vastu hea olla. Tunnete läbielamine kestab pikka aega. Sellele järgneb teadvustamine, õppimine ja kasv. Mingil hetkel suudad selgemalt näha, mida oleksid pidanud teisiti tegema, õpid iseendaga toime tulema ning mõistad, et pole teisest enam sõltuv. Teine etapp on vastutuse võtmine – see on minu elu, mina otsustan, milliseid suhteid tahan, ja tean, mida seekord teistmoodi ja paremini teha.