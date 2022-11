Näitleja Märten Metsaviir: teatris ei saa me mõelda vaid nii, et minu mõtlemine on õige ja teiste oma vale

Märtenile omane tagasihoidlikkus kumab läbi nii talle kuulsust toonud filmirollist kui ka üldisemas mõttes silmapaistmisest rääkides. „Ma ei võta ennast kui filmistaari. Tegin lihtsalt ühe rolli ja kehastasin endale väga südamelähedast tegelast. Loodan sellega inimestes midagi paremuse suunas muuta ja panna nad mõtlema sellistele asjadele, mille üle nad varem mõelnud pole. Et nad avastaksid uusi viise, kuidas mõnele tundmatule küsimusele läheneda, ning tunneksidki soovi seda teha. See on minu puhul lavale minnes kõige olulisem – tuua seeläbi vaatajatele mingit kasu, vastasel juhul oleks see mõlemale poolele ajaraiskamine,“ ütleb Märten ja lisab, et kaalub igasugused pakkumised alati hoolikalt üle, olgu tegu näitlejarolli või intervjuuga. „Ma ei näe ennast tähelepanu keskpunktis oleva inimesena, kes igalt ajakirja kaanelt vastu vaatab.“