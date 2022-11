Kuidas mõista, et senine töökoht pole enam sinu jaoks?

Kui häirivaid momente on tööelus liiga palju, on põhjust korraks peatuda ja uurida, mis toimub. Vahel inimesed küll tunnevad, et midagi on valesti – näiteks ei taha nad tööle minna, väsivad või koguni ärrituvad –, kuid ei oska öelda, miks. Põhjuse väljaselgitamine on selles olukorras kõige olulisem. Selleks on mitmeid viise.