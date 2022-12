Neli naist ja raamatuklubi

Enamik inimesi ei saa aru, mis mul viga on. Vanus on ju ainult number. Nõustun, aga kontrollifriik minus on iseendas pettunud. Olen viimase kümne aasta saavutustega pigem rahul – saan kohe teise magistrikraadi, olen omajagu ringi reisinud, mul on selja taga hulganisti ägedaid karjääriprojekte, oma kodu ja armsad inimesed ümberringi. Tundsin ennast kahekümnendates ka kümneid kordi läbikukkununa ning oleksin tahtnud kolmekümnendaks eluaastaks veel kõrgemale ja kaugemale jõuda, aga see ei ole mu kurvastamise tegelik põhjus.