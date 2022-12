Kahe maailma vahel

Marutav sügis. Olha on Eestis viibinud loetud kuud, kui temaga Vabaduse kooli õpetajate toas kohtume. Intervjuupaik pole juhuslik – ukrainlanna õpetab siin Tõnismäel asuvas koolihoones nüüd sõjapõgenikest lastele matemaatikat, samuti on ta 9.d klassi juhataja. Samas koolis õpib ka naise teismeline tütar Jelizaveta, kes sai mõne päeva eest 14aastaseks. Olha on siiralt õnnelik, et tüdruk sai viimaks sünnipäeva tähistada nii, nagu tema eas laps väärib. Turvalises keskkonnas. Naise vanem tütar on 22aastane. Temagi oli sunnitud sõja tõttu Ukrainast lahkuma. Ühe pere liikmeid eraldavad nüüd tuhanded kilomeetrid ning Olha süda on kolme riigi – Ukraina, Eesti ja Kreeka – vahel katki rebitud.