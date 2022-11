KOLUMN | Justin Petrone: see on meeste seas levinud probleem, mis põhjendab nii mõndagi

Käisin mõni päev tagasi edelarannikul Treimanis sõbra sünnipäeval. Ta viis meid metsa, kuhu oli kaasa kutsunud ka oma sõbra, kes teadis rääkida metsandusest, puude nimedest ja nende majandamisest. Treimani on rahulik koht ja mulle meeldib, et seal lähedal on küla nimega Metsapoole – ma ei suudaks leida paremat nime ühele külale, nagu ka minu eluolu kirjeldamiseks. Mu sõber on minust siiski päris erinev – ta elab jätkuvalt oma perega.