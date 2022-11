Appi, mul on kortsud! Siin on salarelv mida eksperdid soovitavad!

Üks MUST HAVE näohooldustoodete komponent, mis aitab su näonahka igapäevaselt noorusliku ja säravana hoida, on hüaluroonhape. Hüaluroonhape on võimas vananemisvastane aine ja selle unikaalsus peitub ainulaadses võimes siduda vett. Tundub uskumatuna, aga vaid 1 gramm hüaluroonhapet suudab siduda kuni 1000 grammi vett ning kui see aine on õige molekulaarmassiga siis on võimeline see pakkuma naha kõikidele kihtidele sügavat niisutust, nahaaluste kudede tõstmist ja täidet. See kõik võimaldab omakorda naha vananemisprotsesse edasi lükata.

Siin on 5 põhjust, miks peaksid hüaluroonhappe lisama oma igapäevasesse näonaha hooldusesse.

1. Madala molekulmassiga hüaluroonhappe võlujõud - nahk muutub elastsemaks, pringimaks ja kortsukesed taanduvad

Hüaluroonhape on väga tõhus naha niisutaja ja kui nahk ei pea niiskustaseme säilitamise pärast vaeva nägema, on ta võimeline tootma uusi naharakke. Seeläbi saab nahk muutuda elastsemaks, pinguldatumaks ning võimalik on kortsude tekke ennetamine. Samuti aitab hüaluroonhape siluda naha tekstuuri, muutes selle mõnusalt siidiseks ja ühtlasemaks. Tegemist on imelise ainega, mis annab nahale vajaliku toidu, aidates taastada naha nooruslikku välimust tõstes ka sügavamate kortsude põhjasid.

NIPP! Hüaluroonhappe tooteid on meie turul mitmeid, kuid paraku mitte kõik pakutavad tooted ei ole võrdselt efektiivsed. Lea Huuse annab väga olulise soovituse - valides hüaluroonhappe tooteid, on eriti oluline silmas pidada üht tähtsat detaili - selleks, et hüaluroonhape täidaks ootused, peab see olema ülimadala molekulmassiga. Seda vähemalt 1000 daltonit. Ainult siis saab toimuda mitte ainult naha pinna niisutamine, vaid tungimine ka naha sügavamatesse kihtidesse, andes soovitud aladele täite.