FOTOD | Kodu Tuletorni jalamil: Fanta tooni vannituba, roheline köök ja kohvimaailma Porsche

Lasnamäe veerel plinkiv majakas on väärika ajalooga – 1835. aastal rajatud maamärk töötab siiani iga päev. Kui algselt oli torn roostepunane, siis alates 1914. aastast kannab see šikki mustvalget kuube. Põnev on mõelda, et torni laternaruumis on reservseadmena senini kasutuses Pariisis 1895. aastal valmistatud unikaalsed optilised läätsed ning üle saja-aastased teenindushooned on saanud uue elu bullerbylike eramutena.