Shalini Mody: liiga sageli elame teiste heaks ja teeme asju vaid seepärast, et ei soovi pettumust valmistada

Minu täiskasvanuelus on olnud kaks aastat, kus ma ei teinud põhimõtteliselt üldse trenni. Õppisin magistrantuuris kunstiteadust ja kuna see oli paras väljakutse, siis olin naelutatud konspektidesse. Arvasin, et õppimise ajal tulebki olla hästi tõsine, kuid kogu selle tõsisuse kõrvalt olin ka pidevalt pahas tujus ja stressis ning elasin oma nunnud ja mitte nii nunnud nõrkushetked kaaslase ja pere peal välja.