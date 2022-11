FOTOD | Pühade hooaeg ei ole mägede taga: vaata, kes käisid kodudisaini jõulukollektsioone uudistamas

Nagu möödunud aastal äratasid ka tänavused jõuluaknad ellu loovagentuurist Salama projekti eestvedaja Anu Aleksandra Ots ja loovjuht Madis Ots koostöös Britt Samosoniga. „Kui eelmisel aastal olid Lartusi vaateaknad inspireeritud jõulude pühalikust aspektist, siis seekord inimlikust – mida näevad meie silmad, mida see teeb meie meelte ja tunnetega,“ räägib Anu Aleksandra Ots. Tänavune idee sai inspireeritud M. C. Escheri kunstist. „Siit vaatas meile vastu paralleel Lartusi tootevaliku – maailma tippdisainiga –, kus iga millimeeter on filigraanse põhjalikkusega läbi komponeeritud, et pakkuda mitte ainult kasutajamugavust, vaid ka -rõõmu,“ lisab Ots.