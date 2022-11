Foto- ja videograaf, kellest oleks võinud saada taasiseseisvunud Eesti armastatud olümpiasangar

Üks käre seiklus, nagu Vanaisa selle kokku võtab, oli Islandil. „See oli võibolla kõige lähedasem surmale. Ülinaljakas lugu samas. Olukord tekkis nii suvalisest asjade kokkulangemisest. Tegin reklaamishooti. Kolmas päev. Viimane päev läksin helikasse (helikopterisse), et filmida ära kõik Islandi vaatamisväärsused ära. Klient hüppas ka peale. Davai. Lähme. Mina, klient ja piloot. See piloot oli päris rets vend, kes lendaski filmide jaoks. Juba see helikas oli ehitatud nii, et saab hullu panna. Kõik põhikohad käisime läbi, filmisin kaadri ära ja lendasime edasi. Jõudsime vee äärde, kus olid kõrged jääseinad. Kogu protsess on nii, et helikal on uks lahti. Ise istud nii, et jalad on rippu üle ääre, kaamera asjad on ees ja klient istus kõrval. Lendame nende suurte lumeseinade vahel. Muidu käib kogu jutt läbi kõrvaklappide, aga ühel hetkel klient tõmbab klapid maha ja hakkab togima. Mis värk on? Ütleb, et „What’s up?“. Mina vastu, et mismõttes What’s up? Filmime ju. Näitab näpuga piloodi poole. Samal ajal, kui me lendame seinte vahel, siis piloot skrollib Whatsappis. Järgmine hetk klient oksendab. Tiivik lööb oksevihma meile kabiini sisse. Sekundi pärast mul sama, oksendame koos. Tiivik toob kogu aeg okse tagasi, kõik aknad ka okset täis. Järgmine hetk hakkab filmidest tuntud tuut- tuut- tuut ohusignaal. Tõstan pead ja piloot on aknast väljas, joystick käes ja lendab. Suudan mõelda, et üks vale liigutus ja on pekkis. Pärast oli nii, et maandus ära, nühkis aknad puhtaks ja ütleb: „Let’s go, boys!“ Klient oli sellises šokis, et kutsus takso järgi ja läksime koju ära.“