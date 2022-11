Disainer Helene Vetik: poisid ja tüdrukud ei pea kandma ainult sinist ja roosat

Nii ongi Bredeni erikollektsiooni tarbeks loodud prindil näiteks päikeseprillide ja tedretähnidega päike, tulnukad, maakera ning kosmosekoer ja -ahvike, et oleks võimalikult palju avastamisrõõmu. Mis aga peamine, Helene poolt valitud värvitoonid on kõike muud kui traditsioonilised. Vastupidi, rohelise ja roosa ning kärtsu oranži ja maheda beeži kombinatsioonid nihutavad piire selles osas, millega muidu lasteriiete puhul ollakse harjunud.

„Mul on alati olnud äärmiselt keeruline leida oma kaksikutele midagi sarnast, kuid samas erinevat, mis poleks klassikaliselt roosa versus sinine, vaid lihtsalt ilusates värvides esemed, mida ma ka ise tahaksin kanda. Tuhlan tihti hoopis poistele mõeldud asjade osakondades, et leida tüdrukutele stiilsemates ja naturaalsemates toonides asju nagu näiteks sinep või samblaroheline, samuti tean, et poiste emad piiluvad tüdrukute osakondi, et leida midagi nö nunnumat. Tegin sellest juttu ka oma Instagramis, kus minuga nõustus terve minu 10 000-pealine jälgijaskond ja sündis kollektiivne otsus, et lasteriided peaks olema sooneutraalsemad ja skandinaavialikult stiilsed,“ kirjeldab ta.