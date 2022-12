Vila Grabytė omanik Marija ei ole tavaliselt ise hotellis tööl. Ta on sisearhitekt, kes on sisustanud oma perekonna villa Kaunase kuldajastu meeleolu elus hoidvaks butiikhotelliks. Igal muul päeval teevad külalised – neid ei mahu villa kolme tuppa kunagi üle kuue – oma hommikukohvi ise, ent Marija on tulnud aednikuga paari uuendust arutama ja haruldasel kombel täiesti kohal.