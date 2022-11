Jooksutreener annab nõu, kuidas maratoniks õigesti valmistuda

Maratonide jooksmine on üha populaarsem. Tihti minnakse aga jooksurajale ilma suurema ettevalmistuseta, mis võib organismi kurnata ja vigastusigi kaasa tuua. Kui sinu soov on joosta elu jooksul vähemalt üks täispikk või poolmaraton, tasub selleks varakult treenima hakata, et hiljem rajal lihtsam oleks. Küsisime jooksugrupi Tallinn Trail treenerilt Jürgen Soolt, kuidas ettevalmistus käima peaks.