Mees, leia oma näotüübile sobiv habemestiil!

Ükski mees ei kasvata habet seetõttu, et hullem välja näha, aga just see võib juhtuda, kui oma näokujule ebasobiv habemestiil valida. Igaühel meist on teatav näotüüp, mida saab habeme ja soenguga täiendada. Parim viis, kuidas oma välimus kuratlikult kuumaks muuta, on valida habemestiil, mis täiendab sinu lõuajoont, põsesarnu ja laupa.