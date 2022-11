Naise kehas vahelduvad igas kuus neli aastaaega: kevad, suvi, sügis ja talv. Mõnel meist toimub see märgatavamalt kui teisel, kuid on täiesti enesestmõistetav, et on nädalaid, mil tahad rohkem diivanil keras olla, ja päevi, mil lausa vallutad maailma. Kuidas panna tsükkel enda jaoks tööle?