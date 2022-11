VIDEO | Raugematu Girl power: Spice Girls tähistas enda hittloo saatel bändiliikme juubelit

Viimati andis taasühinenud Spice Girls kontserte aastal 2019. Toona olid laval kõik liikmed peale Victoria Beckhami. Naine selgitas, et intriigi pole mõtet otsida, lihtsalt tema töögraafik ei võimaldanud tal turneega ühineda. Ka siinsest videost on näha, et vürtsitüdrukute suhted on endiselt soojad ja sõbralikud.