Enim pöörduvad naised seksuaalnõustamisele just selle murega

Rikkis on hoopiski ühiskond ja kultuuriruum, kus naiste naudingud on olnud teisejärgulised, ja kui neid ka on väärtustatud, siis sageli meeste enesehinnangu toetamiseks. Muide, meespartnerite enesehinnang on ebameeldiva seksi lõpetamise kõrval üks põhjus, miks naised orgasme teesklevad.