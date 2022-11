Ehtekunstnik Tanel Veenre isadusest: ükskõik mis raskused tulevad, lapsed on võimalus armastada jäägitult

Tema kaksikutest tütar ja poeg on erineva natuuriga. Tanelit võib ära tunda mõlemas. „Kui poiss pigem sulgub oma maailma ja jääb sinna unistama, siis tüdruk on juba teel maailma vallutama,“ kirjeldab ta. „Poiss on filosoof – kui on valida multika ja „Aktuaalse kaamera“ vahel, siis kindlalt viimane! Joonistab detailseid Ukraina sõja plaane ja kosmosereise. Tüdruk on hästi eluterve, seltsiv, talle meeldivad tempokas muusika ja vinged riided, viimati heegeldas endale peapaela. Ja kui palju hoolivust neis on! Mul on vedanud, et nad on nii vaprad, probleemivabad, „lihtsad“ lapsed.“