Ärkad tihti vahetult enne äratuskella helinat? Sellel on teaduslik põhjus

Kui lähed ühel ja samal ajal õhtul magama ning ka ärkad sarnasel kellaajal, harjub keha selle rutiiniga ära. PER-valk on selles olukorras väga oluline, sest see reguleerib meie unetsüklit. Päeva jooksul selle valgu tase kehas tõuseb ja langeb, olles kõige madalam öösel. See omakorda alandab vererõhku ning teeb meid uniseks.

Teadlased ütlevad, et kui hoida unegraafikust kinni, siis keha harjub ning hakkab PER-valgu taset tõstma vahetult enne seda kui äratuskell tööle läheb.Tavaliselt juhtub see ligikaudu tund aega enne kella helisemist. See ennetab äratuskella helinast tulenevat ehmatust. See, et keha hakkab tootma PER-valku, on aga põhjus, miks sa ärkad enne kellahelinat.