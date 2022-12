Näita vanusele keelt

Gerontofoobia. FOGO (fear of getting old). Dorian Gray sündroom. Heal lapsel mitu nime? Iseasi, kas hirmu vananemise ees saab just eriliseks pailapseks pidada. Pigem paistab see olevat nagu väike saatan õlal, kes pidevalt negatiivseid mõtteid kõrva sosistab. Ja püüa sa siis seda vintsket tegelast turjalt maha raputada!