10 naiste ihaldatumat ilutoodet sünnipäevaks või jõuludeks

Teine märksõna, millele naisele kingitust valides mõelda, on juuksed. Mitte kunagi ei ütle endast lugupidav naine ära juuksehooldusvahenditest. Seega, miks mitte kinkida talle maailmakuulus Dysoni föön või stiliseerimisvahend. Dysoni föön SuperSonic Iron erineb teistest turul olevatest föönidest just seetõttu, et kuivatab kiiremini. Fööni teadlikult juhitud õhuvool kaitseb juukseid kuivatades ka liigsest kuumusest tekkivate kahjustuste eest. Kiirem kuivatamine annab 75% siledamad, üle 100% säravamad ja kuni 61% vähem kahused juuksed. Fööni suur pluss on, et see sobib kasutamiseks kõikidele juuksetüüpidele. Stiliseerimisvahenditest on eriti äge kingiidee aga legendaarse Airwapi uusim mudel Dyson Airwrap Long Complete . See on nagu kodune juuksurisalong, mille abil saab naine teha lokke ja laineid, sirgendada ja kuivatada ning tänu Coandă efektile kuivatuse ajal samal ajal kiharaid ka soengusse sättida. Need mõlemad Dysoni tooted on juuste peale mõeldes kindla peale välja minek, sest üle maailma on naised just seesuguste toodete järele hullumas. Ja need tuhanded, tuhanded naised ei saa ju heas tootes eksida?