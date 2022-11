FOTOD | Vaata, kes olid kohal Ilu Peegel auhinnagalal

Tradehouse Ilupeegel 2022 võitjad:

Naistejuuksur: Ragne Oppe

Meestejuuksur: Martin Noa Ldinin

Maniküüri tegija: Kerli Jaago

Küünetehnik: Liis Kärbik

Pediküüri tegija: Anastasia Poddubko

Kosmeetik: Kelli Peel-Kramm

Jumestaja Kaisa Kullamaa

Kulmutehnik: Stella-Amelia Nõmmik

Ripsmetehnik: Caisy Sutt

Massöö:r Sevil Šukjurova

Ilukoolitaja: Elena Ernits

Salong: C.U.T Salong

Koostööpartner: Sirowa Tallinn

Koostööpartner: Nordic Beauty Inc

Best Performing Brand: Pettenon Cosmetics

Best Performing Brand: Vynn Group

Kaunis Uudishimulik: Evelin Kivilo-Paas