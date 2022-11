Just sellepärast ei vaata kuningas Charles menuseriaali „The Crown“ viiendat hooaega

Ajakirjale Vanitiy Fair on teadaolevalt üks kuninga praeguse abikaasa Camilla sõpradest andnud vihje, et proua on seriaali vaadanud. „Tal on suurepärane huumorimeel. Usun, et ta vaatab ka järgmiseid osi ning see ei kõiguta teda kuidagi.“