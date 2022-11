Kõhedusttekitav uuring: teatud perioodil kuus on naised palju tõenäolisemalt nõus üheöösuhtesse astuma

Esimest korda sellest lugedes haarasin kaasa vaid mõtte, et on okei võtta endale igas kuus nädal, mil olla rohkem kodus ja omaette. Et ma ei pea olema nagu Tampaxi reklaamis, ratsutades hobusega diskole ja suundudes kohtingult valges kleidis tennisetrenni, endal lai naeratus näol... Võingi olla kodus, keras, mõtlik ja endasse tõmbunud! Teadus ütleb, et see on normaalne.