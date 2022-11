15 muusikapala, mis võiksid kuuluda sinu magamistoa playlist'i

Mis selles nii väga erilist on?

Esiteks on muusika mängima panek hea variant vaikuse summutamiseks. Lisaks võib see olla täielik suunamuutja sinu voodielus, andes tegevusele sensuaalse rütmi. Kui tahaksid kogeda aeglast kirglikku seksi, siis vali aeglasema tempoga lood. Kui tuju on karmima seksi järele, siis vali midagi hoogsamat.



Kõige olulisem on see, et valiksid lood, mis sinu jaoks toimivad. Kuula nii loo rütmi, sõnumit kui ka meloodiat. Seksikaid lugusid on kõikide muusikažanritest.