FOTOD | Pühadehooaeg läheneb: kingi ootamatuid leide Ukrainast

Vahest tekkis sul küsimus, miks me juba nüüd, novembri alguses, kingivihjeid anname? Aga seetõttu, et vaatamata faktile, et ukrainlased on imeinimesed, ei suuda isegi nemad õhuhäirete keskel pommivarjendites postipakke kokku seada. Seega, anna neile veidi rohkem aega tegutseda kui tavaliste tellimuste puhul ning läkita oma tellimused teele juba praegu!