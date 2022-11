Hambakliinikud, kelle kätte võid usaldada oma kauni naeratuse

Ausus, pühendumus, professionaalsed oskused ja patsiendi heaolu on väärtused, mis juhivad Sakala Hambaravi igapäevast tööd. Siinsete arstide kompetents on suur ning hõlmab kõiki hammaste tervisega seotud valdkondi, muu hulgas hambaravi, proteetikat, ortodontiat, endodontiat ja implantoloogiat. Koostöö kliinikumi eriarstide vahel on tihe. Nii saavad ka kõige keerukamad ravijuhtumid tervikliku ja parima võimaliku nüüdisaegse ravi. Nii proteetiliste tööde kui ka röntgenülesvõtete tegemiseks on kliiniku personali kasutada kõige moodsam 3D-tehnoloogia, mille abiga juba esimesel visiidil täpseid restauratsioone teha.

Paljud patsiendid eelistavad implantaatide paigaldamiseks just Läänemere hambakliinikut, sest kliinikus kasutatakse saksa tootja implantaate ning ravi edukus on 99%. Kliinikus töötab 9 pikaajalise kogemusega implantoloogi. Implantaadi konsultatsioon Läänemere hambakliinikus on TASUTA !

Eesti üks suuremaid hambakliinikuid on Läänemere Hambakliinik – Haigekassa lepingupartner, kus töötab 43 oma eriala spetsialisti, kelle kätte on usaldanud oma hammaste tervise rohkem kui 73 000 inimest.

Lasnamäe Hambakliinikus on arste, kes on spetsialiseerunud laste hambaravile. See tähendab, et neil on põhjalikud oskused ja teadmised just laste hammaste ravimise osas ning nad oskavad panna lapse hambaarstitoolis ennast võimalikult mugavalt tundma.

Kogu Lasnamäe Hambakliiniku personal on kogenud ja masinad ning materjalid on kaasaegsed. Et tagada nii parimat ravikogemust kui ka -tulemust, täiendab kliiniku personal ennast pidevalt koolitustel nii Eestis kui ka välismaal. Lasnamäe Hambakliinikuga on liitunud äsja ka noor ja andekas spetsialist dr Oskar-Daniel Remmelg, kes teeb nii juurekanalite üldravi, kroonide ravi kui ka proteesimist.

Lasnamäe Hambakliinik on tegutsenud juba 15 aastat ja kõik kliiniku arstid on pikaajalise kogemusega hambaravis. Esikohale seatakse alati patsiendi soovid ja koostöös arstidega püütakse leida just talle kõige paremini sobivad lahendused.

Sakala Hambaravis pakutakse ka üldnarkoosis ja sedatsioonis hambaravi. Seda nii lapspatsientidele kui ka täiskasvanutele. Kuigi narkoosis hambaravi (üldanesteesias hambaravi) kasutatakse eelkõige mastaapsemate kirurgiliste sekkumiste puhul selleks, et vähendada kaasnevat valutunnet või ravi puhul ilmnevaid vastureaktsioone, on üha sagedasem põhjus säärase ravimeetodi kasutamiseks suur hirm hambaravi ees. Narkoosis hambaravi on lisavõimalus, kui muud variandid ammenduvad — tavaliselt vajab see üht visiiti ja nõuab minimaalset (kui üldse) patsiendipoolset koostööd.

Koduleht: www.lasnamaehambakliinik.ee

Telefon: +372 602 4900

Aadress: Tähesaju 14, 13917 Tallinn

Tegevusluba: L01471

Koduleht: www.rotermannikliinik.ee

Telefon: +372 666 1540

Aadress: Rotermanni 2 Elevaatori Maja, 10111 Tallinn

Tegevusluba nr. L02802

Lumen Hambakliinik — Sinu Hambakliinik Viimsis

Lumen Hambakliinik asub mereäärses Viimsis. Käes on meie 30. tegutsemisaasta Eesti hambaraviasutuste maastikul. Kliinik on arenenud ja kasvanud kindlat ja rahulikku teed pidi. Patsiendist hoolimine, professionaalsus oma töös, kõrgtehnoloogia kasutamine — need on väärtused, millest püüame alati juhinduda.

Kliinikul on Viimsis kaks asukohta:

- Viimsi SPA majas, kus toimuvad lasteravi ja hügienisti vastuvõtud;

- Viimsi Äritares, kuhu on koondatud digitaalsed diagnostika- ja analüüsimisvahendid, oma CAD / CAM-i hambalabor ning uued ravikabinetid ja kust avaneb ilus vaade Viimsi mõisapargile. Kõik kliiniku ruumid on varustatud õhupuhastajatega, kindlustame alati patsientidele steriilsed ja nõuetekohased vahendid. Ooteruumid on avarad ja turvalised.

Lumen Hambakliiniku meeskonna suur kirg ja huvi on digitaalsete hambaravivõimaluste kasutamine. Arstide teenistuses on modernne ravitehnika, mikroskoobid (eriti olulised just juureravi korral), digitaalne suusisene skanner, suukaamerad, 3D-röntgen ja 3D-printimise võimalus. Nende abiga saavad raviarstid täpset ja ulatuslikku infot edasise ravi planeerimiseks. Üha rohkem on ravivisiidi osaks digitaalsete mudelite ja röntgenuuringute analüüs.

Õnnelikuks on tehtud patsiente uute, „üle kogu suu“ naeratustega, mille loomises osalevad võrdselt nii patsient, tema raviarst kui ka hambatehnik. Uue naeratuse valmimisele eelneb palju tööd, kus on kindlal kohal selle digitaalne disainimine (DSD — Digital Smile Design) ja patsiendiga arutamine.

Enne implantaatide asetamist planeeritakse tarkvarade abil nende asukohad, disainitakse implantaatidele kroonid, 3D-prinditakse vajalikud kaped või mudelid. Lumen Hambakliiniku laboris kasutatakse juba 11 aastat hambakroonide, -sildade ja -laminaatide valmistamiseks CAD/CAM-tehnoloogiat. See on päris pikk kogemus. Hammaste keraamilised restauratsioonid valmivad kõigest päevaga. Väga populaarsed on Naeratuspaketid, mis on seotud peamiselt suuhügieeni protseduuridega.

Lumen Hambakliinik on pikaaegne Eesti Haigekassa lepingupartner. Patsiente on igas vanuses, nii lapsi kui ka kõrgeealisi. Väga hea koostöökogemus on Lumen Hambakliinikul Svea Finance’iga, leidmaks patsiendile raviks järelmaksuvõimalusi.

Vaatamata misiganes keerulisele ajale ja olukorrale, on hammaste tervis tähtis ja oluline. Täname oma patsiente ning hindame usaldust ja koostööd.

Rõõm naeratusest - on meie ühine eesmärk.

Koduleht: Lumen Hambakliinik

Viimsi Äritare 3. korrus, ruum 317, Paadi tee 3

Viimsi SPA maja 2. korrus, Randvere tee 11

+372 601 1812, +372 53416072