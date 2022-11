Parimad seadmed, millega kaotada kaalu ja parandada tervist!

Vaakummassaaži kuulsaimaks nimeks võib kindlasti pidada LPG´d. See algselt Louis-Paul Guitay poolt armiraviks leiutatud tehnoloogia on kasutuses lugematul hulgal iusalongides, ning viimasel ajal ka osades koduseks kasutamiseks mõeldud seadmetes.

Kauginfrapunakiirguse puhul neeldub soojus organismis ja kudedes seespool. Kui tavasauna puhul hakkab inimkeha kuumenema väljastpoolt-sissepoole, siis kaugainfrapuna mõjul on efekt vastupidine ja keha hakkab kuumenema seestpoolt väljapoole. Ka päikesevalgus sisaldab ühe komponendina just infrapunakiirgust, mis annab meile edasi päikesesoojuse. Infrapuna konverteerib soojuse kehasse, tungides sügavale lihaskudedesse ja siseorganitesse, tekitamata seejuures traditsioonilst palavustunnet. See kuiv soojus vähendab lihaspingeid ning liigesjäikust, stimuleerib kehas taastumisprotsesse ja puhastab nahka. Lisaks toimib see ka rahustavalt, vähendab väsimust ja stressi. Stimuleerides nahaaluseid kudesid ja kutsudes esile väga tugeva higistamise, aitab see viia organismist välja viia mürgiseid ainevahetusjääke.