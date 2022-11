Depressioonis inimene ei oska enam näha oma valikuid ning arvab seetõttu ekslikult, et tema elu ongi määratud olema tühi või kaoses või et tal pole võimalust midagi muuta. Aga meil on alati valik ja oleme tegelikult võimelised rohke­maks, kui arvame. Millised on aga need välised ja sisemised tunnused, mille puhul võib kahtlustada depressiooni ja tuleks otsida abi?