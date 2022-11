Psühholoog annab nõu, kuidas depressioonis inimesega toime tulla: püüa mõista, mitte arvustada

Põhiline väljakutse depressioonihaigele on see, et ta soovib küll olla partnerile atraktiivne kaaslane, kuid on perioode, kus ta seda ei suuda, tal tekib jõuetus ning ükskõiksus oma välimuse ja hügieeni vastu. Paljud antidepressandid, aga ka alaväärsusele kalduvad mõtted iseendast mõjuvad pärssivalt enesehinnangule ja seksuaalsusele, mis võib nii mõnegi depressiooni all kannataja panna vastuoluliselt käituma: kurvastusehoogudest ja masendusest ägestumiste ja süüdistusteni välja. Kurjaks muudab ka see, et ei ole jaksu, et ei suudeta olla võrdväärne partner, et ei olda äkki enam tahetud.