Moedokumentaalid jõuavad taaskord kinoekraanile. Nende seas ka film printsess Dianast

„Pidin sel aastal päris pikalt mõtlema, kas sellisel perioodil on üldse sünnis moefilmide programmiga publiku ette tulla. Mis tähtsust on moel, kui kusagil on röövitud inimeste meelerahu ja kodud?“ sõnab festivali juht Helen Saluveer. „Kuid värskeid filme uurides sain kokku panna sellise valiku, mis sobib praegusesse aega väga hästi ning pakub mitmel moel mõtteainet.“